鳥インフル対策、過去最大に ２２年度特別交付税―総務省
2023年03月22日11時37分
総務省は２２日、災害関連や除排雪など特別な事情により財源が必要な地方自治体を支援する特別交付税の２０２２年度３月分の配分額が、８１７９億円になったと発表した。１２月分と合わせた同年度の交付総額は前年度比３．６％増の１兆１１３１億円。今シーズンの殺処分数が最多となった鳥インフルエンザ対策は過去最大の６０億円となった。
鳥インフル対策、過去最大に ２２年度特別交付税―総務省
2023年03月22日11時37分
総務省は２２日、災害関連や除排雪など特別な事情により財源が必要な地方自治体を支援する特別交付税の２０２２年度３月分の配分額が、８１７９億円になったと発表した。１２月分と合わせた同年度の交付総額は前年度比３．６％増の１兆１１３１億円。今シーズンの殺処分数が最多となった鳥インフルエンザ対策は過去最大の６０億円となった。
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