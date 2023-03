米ジョージア州ダルース--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 持続可能な農業開発を通じて飢餓を予防・軽減するビジョンを持つ民間基金のAGCO農業基金(AAF)は本日、プロビデンス・ファーム・コレクティブ(PFC)への5万米ドルの助成金を発表しました。これにより、同組織の米ニューヨーク州オーチャード・パークにある37エーカーの農場で、総合的な農場での堆肥生成システムの導入と収穫後の効率および食品安全の最適化をサポートします。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。:https://www.businesswire.com/news/home/20230322005059/ja/

AGCO Agriculture Foundation Awards $50,000 Grant to Providence Farm Collective. Funds will support refugee and under-resourced communities to grow food and improve food handling and safety practices. (Graphic: Business Wire)