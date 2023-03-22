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ＪＲ京葉線「幕張豊砂駅」が開業　千葉市〔地域〕

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ＪＲ京葉線「幕張豊砂駅」が開業　千葉市〔地域〕

2023年03月22日10時44分

幕張豊砂駅で行われた出発式＝１８日、千葉市

幕張豊砂駅で行われた出発式＝１８日、千葉市

　東京都心と千葉市を結ぶＪＲ京葉線の新駅「幕張豊砂駅」が同市美浜区に開業した。新駅の目の前には大型商業施設「イオンモール幕張新都心」がある。ＪＲ東日本千葉支社によると、事業費は約１１５億円で、イオンモールが半分、千葉県と市、ＪＲ東日本が残りを負担する。
　開業日の１８日には、開業の瞬間を一目見ようと、多くの鉄道ファンらが訪れた。午前４時２０分にシャッターが開くと、一斉に駅構内に入っていった。

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