ウクライナ訪問、自衛隊関与せず 浜田防衛相
2023年03月22日10時30分
浜田靖一防衛相は２２日の記者会見で、岸田文雄首相のウクライナ訪問に関し、自衛隊は移動や警護に関与しなかったと明らかにした。首相は外遊先のインドから、自衛隊が運航する政府専用機ではなく、チャーター機や列車などを乗り継いで現地入りした。
防衛省として、ウクライナやポーランドなど関係国の軍に協力を求めたことはないとも述べた。
ウクライナ訪問、自衛隊関与せず 浜田防衛相
2023年03月22日10時30分
浜田靖一防衛相は２２日の記者会見で、岸田文雄首相のウクライナ訪問に関し、自衛隊は移動や警護に関与しなかったと明らかにした。首相は外遊先のインドから、自衛隊が運航する政府専用機ではなく、チャーター機や列車などを乗り継いで現地入りした。
防衛省として、ウクライナやポーランドなど関係国の軍に協力を求めたことはないとも述べた。
こんな記事も
政治用語
政治
岸田首相帰国後に国会報告 ウクライナ訪問巡り―自・立(03/22 10:39)
ウクライナ訪問、自衛隊関与せず 浜田防衛相(03/22 10:30)
統合幕僚長に吉田氏 防大出身以外から初起用―防衛省(03/22 08:54)
ウクライナ支援の拠点 ポーランドと協調「極めて大事」―日本大使(03/22 08:39)
「ウクライナの友人」訪問歓迎 日本の存在感、動画で紹介―ゼレンスキー大統領(03/22 07:16)
統一選、２３日スタート、子育て、少子化で論戦―９知事選が告示(03/22 07:14)
放送法「官邸圧力」かすむ論戦 高市氏発言で論点拡散(03/22 07:11)
文化庁、２７日に京都移転 地方創生で発信力強化―出張費、年４７００万円(03/22 07:11)
岸田首相「Ｇ７議長国」にこだわり ４月選挙視野、実績づくり狙う―キーウ訪問(03/22 07:06)
岸田首相、米大統領の経路踏襲 列車１０時間でキーウ入りか(03/22 07:06)
岸田氏訪問を歓迎 対ロ包囲へＧ７協力必須―ゼレンスキー政権(03/22 07:05)
岸田氏のウクライナ訪問「素晴らしい」 米高官(03/22 06:14)
岸田首相、ウクライナ大統領と会談(03/22 02:26)
首相動静（３月２１日）(03/22 00:02)
岸田首相、キーウ電撃訪問 ゼレンスキー大統領と会談へ―支援と対ロ制裁、継続表明(03/21 22:54)
中国の新駐日大使が着任 「明るい未来切り開く」(03/21 22:32)
中国、ウクライナ訪問の日本けん制(03/21 20:14)
韓国、ＧＳＯＭＩＡ正常化を通知 日本の輸出優遇国復帰に着手(03/21 17:47)
与野党、首相ウクライナ訪問を評価 立民「帰国後に報告を」(03/21 17:39)
文化庁、なぜ移転？ 引っ越し費用１１億円―ニュースＱ＆Ａ(03/21 15:17)
処理水放出に理解要請 林外相、クック首相と会談(03/21 14:39)
岸田首相、ゼレンスキー大統領と会談へ ウクライナ初訪問(03/21 13:02)
復興へ日本の投資期待 民主化は道半ば―駐日イラク大使・開戦２０年(03/21 07:15)
大阪府議選、共産「議席ゼロ」に危機感 維新主導の定数減で―統一地方選(03/21 07:13)
岸田首相、「グローバルサウス」前面に Ｇ７へ不満、拡大懸念(03/21 07:13)
北朝鮮ＩＣＢＭ、非難の応酬 米、中ロを名指しで批判―国連安保理(03/21 05:34)
北朝鮮ＩＣＢＭで緊急会合 日米など要請―国連安保理(03/21 00:28)
自公幹部、４月補選勝利に全力(03/20 23:03)
首相動静（３月２０日）(03/20 22:35)
韓国政府「歓迎する」 Ｇ７サミット招待に(03/20 22:30)