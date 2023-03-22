〔日経〕

◆ファースト・リパブリック銀 米大手が救済検討(3)

◆預金保護の拡大検討 米財務長官、危機拡大なら(3)

◆スリランカ支援承認 ＩＭＦ、３９００億円 債務再編、中国も協力へ(3)

◆台湾総統、４年ぶり訪米へ 中米外遊の「経由地」、３０日から 下院議長と会談見通し(7)

◆仏で内閣不信任案否決 年金改革法案の採択確定(7)

◆スパコンで創薬 三井物産が支援 製薬会社の開発迅速化 成長市場に商機(9)

〔日刊工業〕

◆ＧＸ支援など追加 地域未来投資促進法 夏めど 全面見直し 経産省(1)

◆住商、バイオ農薬攻勢 独占製造・販売権取得 アルゼンチン社から(1)

◆リサイクル炭素繊維 紡績糸に加工 龍田紡績(1)

〔鉄鋼新聞〕

◆東京製鉄の４月鋼材販価 Ｈ形など条鋼類３０００円上げ 需要環境好転でコスト高転嫁(1)

◆阪和工材 新潟のステンレスＣＣ子会社統合 中川ステンレスと山文ステンレス ４月に新会社「山文中川ステンレス」発足(1)

◆住宅向け外壁材 新商品投入などで需要喚起 金属製以外でも出荷停滞感(1)

（続）