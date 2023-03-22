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２２日の朝刊（都内最終版）☆２

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２２日の朝刊（都内最終版）☆２

2023年03月22日07時21分

〔日経〕
◆ファースト・リパブリック銀　米大手が救済検討(3)
◆預金保護の拡大検討　米財務長官、危機拡大なら(3)
◆スリランカ支援承認　ＩＭＦ、３９００億円　債務再編、中国も協力へ(3)
◆台湾総統、４年ぶり訪米へ　中米外遊の「経由地」、３０日から　下院議長と会談見通し(7)
◆仏で内閣不信任案否決　年金改革法案の採択確定(7)
◆スパコンで創薬　三井物産が支援　製薬会社の開発迅速化　成長市場に商機(9)
〔日刊工業〕
◆ＧＸ支援など追加　地域未来投資促進法　夏めど　全面見直し　経産省(1)
◆住商、バイオ農薬攻勢　独占製造・販売権取得　アルゼンチン社から(1)
◆リサイクル炭素繊維　紡績糸に加工　龍田紡績(1)
〔鉄鋼新聞〕
◆東京製鉄の４月鋼材販価　Ｈ形など条鋼類３０００円上げ　需要環境好転でコスト高転嫁(1)
◆阪和工材　新潟のステンレスＣＣ子会社統合　中川ステンレスと山文ステンレス　４月に新会社「山文中川ステンレス」発足(1)
◆住宅向け外壁材　新商品投入などで需要喚起　金属製以外でも出荷停滞感(1)
（続）

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