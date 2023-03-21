ＮＹ株、続伸
2023年03月21日23時08分
【ニューヨーク時事】２１日のニューヨーク株式相場は、続伸して始まった。イエレン米財務長官が、銀行が取り付け騒ぎに見舞われた際の預金全額保護に言及すると伝わり、金融システム不安がやや後退した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比３１６．１８ドル高の３万２５６０．７６ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１２６．１２ポイント高の１万１８０１．６６。
ＮＹ株、続伸
2023年03月21日23時08分
【ニューヨーク時事】２１日のニューヨーク株式相場は、続伸して始まった。イエレン米財務長官が、銀行が取り付け騒ぎに見舞われた際の預金全額保護に言及すると伝わり、金融システム不安がやや後退した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比３１６．１８ドル高の３万２５６０．７６ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１２６．１２ポイント高の１万１８０１．６６。
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ウォール・ストリート・ジャーナル