ＮＹ円、１３２円台前半
2023年03月21日22時57分
【ニューヨーク時事】２１日午前のニューヨーク外国為替市場では、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による金融政策決定を翌日に控えて持ち高調整の円売り・ドル買いが先行し、円相場は１ドル＝１３２円台前半に下落した。午前９時現在は１３２円２０～３０銭と、前日午後５時比９４銭の円安・ドル高。
対ユーロは１ユーロ＝１４２円５０～６０銭と、１円６１銭の円安・ユーロ高。
ＮＹ円、１３２円台前半
2023年03月21日22時57分
【ニューヨーク時事】２１日午前のニューヨーク外国為替市場では、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による金融政策決定を翌日に控えて持ち高調整の円売り・ドル買いが先行し、円相場は１ドル＝１３２円台前半に下落した。午前９時現在は１３２円２０～３０銭と、前日午後５時比９４銭の円安・ドル高。
対ユーロは１ユーロ＝１４２円５０～６０銭と、１円６１銭の円安・ユーロ高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル