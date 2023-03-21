フィギュアスケートの世界選手権で２２日に行われる女子とペアのショートプログラム（Ｓ Ｐ）滑走順が２１日に決まり、連覇が懸かる女子の坂本花織は最終組の最後から２人目となる３４番滑走となった。三原舞依（ともにシスメックス）は同組の３１番目、渡辺倫果（ＴＯＫＩＯインカラミ）は最終組の一つ前の組で２５番目に滑る。

ペアの三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）は最終組の２２番目。