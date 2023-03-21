◇体が動いた

遠藤 正代を土俵際のすくい投げで仕留め、勝ち越し。「しっかり体が動いてくれた。一日一番取り切るだけ」

◇自分の相撲

若元春 得意の左四つで明生を寄り切り、勝ち越しまであと１勝。「自分の相撲を取り切った。まだ足りない部分があるので、気を抜かないようにしたい」

◇ほっとしている

東龍 一山本をはたき込み、１０日目で初日を出す。「ほっとしている。悩んでもしょうがない。思い切り当たった。それをしていなかったので」

◇切り替えて集中

大栄翔 豊昇龍に寄り切られ、２敗に後退。「立ち合いも悪かった。切り替えて、さらに集中して一日を過ごしたい」