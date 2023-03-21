東 西

千代海―友 風

北の若―白鷹山

対馬洋―徳勝龍

玉正鳳―熱海富

英乃海―荒篤山

天空海―志摩海

貴健斗―炎 鵬

千代丸―栃武蔵

美ノ海―湘南海

逸ノ城―落 合

大奄美―栃ノ心

千代国―島津海

狼 雅―東白龍

朝乃山―豪ノ山