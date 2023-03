韓国ソウル--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- Wemadeの大人気MMORPGのMIR4は、3月21日に「沙北争覇」門派対門派攻城戦のアップデートを実施しました。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。:https://www.businesswire.com/news/home/20230321005474/ja/

MIR4 Updates ‘Sabuk Clash,’ a tournament style Castle Siege content to determine the Emperor’s Clan, on March 21 (Graphic: Wemade)