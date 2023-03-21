仙台育英がサヨナラ勝ち。九回に１点のリードを追い付かれたが、タイブレークに入った延長十回表は湯田が無失点。その裏に２死満塁から、山田が左前打を放った。慶応は土壇場で試合を振り出しに戻すも一歩及ばず。序盤の逸機も響いた。