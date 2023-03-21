第５日（２２日）の日程 高校野球
2023年03月21日16時57分
【２回戦】
▽第１試合（０９時）
光（山口）―彦根総合（滋賀）
▽第２試合（１１時３０分）
常葉大菊川（静岡）―専大松戸（千葉）
▽第３試合（１４時）
城東（徳島）―東海大菅生（東京）
第５日（２２日）の日程 高校野球
2023年03月21日16時57分
【２回戦】
▽第１試合（０９時）
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