国内では２１日、新たに９００１人の新型コロナウイルス感染が確認された。１日当たりの新規感染者は前週の火曜日と比べ約１２００人減少した。重症者は前日比１人増の７６人で、死者は３６人だった。



【新型コロナウイルス都道府県別感染者数・死者数】

東京都では、新たに８７７人の感染を確認。１日当たりの新規感染者は前週の火曜日と比べ１１１人減った。新たな死者は２人。都基準による重症者は前日と同じ４人だった。