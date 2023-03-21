広島、６位浮上 ＷＥリーグ
2023年03月21日15時52分
サッカー女子のＷＥリーグは２１日、広島広域公園第一球技場で延期となっていた第７節の１試合が行われ、広島が新潟に２―１で逆転勝ちし、勝ち点１４の６位に浮上した。新潟は同４で最下位のまま。
広島、６位浮上 ＷＥリーグ
2023年03月21日15時52分
サッカー女子のＷＥリーグは２１日、広島広域公園第一球技場で延期となっていた第７節の１試合が行われ、広島が新潟に２―１で逆転勝ちし、勝ち点１４の６位に浮上した。新潟は同４で最下位のまま。
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