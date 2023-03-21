選抜高校野球２回戦・龍谷大平安―長崎日大
2023年03月21日15時28分
長崎日大（長崎）
００１ ０００ ２００｜３
０１０ ０００ ３０×｜４
龍谷大平安（京都）
（長）広田、西尾―豊田
（龍）桑江、岩井―松浦
選抜高校野球２回戦・龍谷大平安―長崎日大
2023年03月21日15時28分
長崎日大（長崎）
００１ ０００ ２００｜３
０１０ ０００ ３０×｜４
龍谷大平安（京都）
（長）広田、西尾―豊田
（龍）桑江、岩井―松浦
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