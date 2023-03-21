侍ジャパンの逆転サヨナラ勝ちに、春の選抜高校大会開催中の甲子園球場も沸いた。村上が決勝打を放ったのは、第２試合、龍谷大平安―長崎日大の試合中。二回裏の龍谷大平安の攻撃時、スマートフォンなどでＷＢＣ準決勝の結果を知った観客から拍手が起きた。目前の試合とは無関係のどよめきが内野席スタンドを包み、海の向こうの出来事に祝福ムードが広がった。