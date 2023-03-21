処理水放出に理解要請 林外相、クック首相と会談
2023年03月21日14時39分
林芳正外相は２０日（日本時間２１日）、訪問先の南太平洋の島国クック諸島でブラウン首相兼外相と会談した。林氏は東京電力福島第１原発から出る処理水の海洋放出に関し、安全性を確保する姿勢を説明して理解を求めた。ブラウン氏は「取り組みを強化していることを評価する。引き続き連携していきたい」と応じた。
処理水放出に理解要請 林外相、クック首相と会談
2023年03月21日14時39分
林芳正外相は２０日（日本時間２１日）、訪問先の南太平洋の島国クック諸島でブラウン首相兼外相と会談した。林氏は東京電力福島第１原発から出る処理水の海洋放出に関し、安全性を確保する姿勢を説明して理解を求めた。ブラウン氏は「取り組みを強化していることを評価する。引き続き連携していきたい」と応じた。
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