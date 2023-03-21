常陸宮さま、無事に手術終了 尿管結石を除去―宮内庁
2023年03月21日14時21分
宮内庁は２１日、入院中の常陸宮さま（８７）が尿管結石を破砕して体外に排出する手術を受け、無事に終了されたと発表した。術後の経過も順調という。
同庁によると、手術は約１時間で、脊椎麻酔をした上でレーザーを用いて左側尿管の結石を破砕した。
常陸宮さま、無事に手術終了 尿管結石を除去―宮内庁
2023年03月21日14時21分
宮内庁は２１日、入院中の常陸宮さま（８７）が尿管結石を破砕して体外に排出する手術を受け、無事に終了されたと発表した。術後の経過も順調という。
同庁によると、手術は約１時間で、脊椎麻酔をした上でレーザーを用いて左側尿管の結石を破砕した。
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