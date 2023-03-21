宮内庁は２１日、入院中の常陸宮さま（８７）が尿管結石を破砕して体外に排出する手術を受け、無事に終了されたと発表した。術後の経過も順調という。



常陸宮さま、再び入院 結石手術で―宮内庁

同庁によると、手術は約１時間で、脊椎麻酔をした上でレーザーを用いて左側尿管の結石を破砕した。