岸田首相、ウクライナ初訪問へ
2023年03月21日11時49分
岸田文雄首相はウクライナを初訪問する。複数の政府・与党関係者が２１日、明らかにした。
岸田首相、ウクライナ初訪問へ
2023年03月21日11時49分
岸田文雄首相はウクライナを初訪問する。複数の政府・与党関係者が２１日、明らかにした。
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