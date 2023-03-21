選抜高校野球 （２１日）
2023年03月21日12時27分
＜２回戦＞ （栃木）
石 橋 ｜０００ ０００ ０００｜ ０
能代松陽 ｜１００ ０００ ０２×｜ ３
（秋田）
（長崎）
長崎日大 ｜００１ ００｜ １
龍谷大平安 ｜０１０ ００｜ １
（京都）
選抜高校野球 （２１日）
2023年03月21日12時27分
＜２回戦＞ （栃木）
石 橋 ｜０００ ０００ ０００｜ ０
能代松陽 ｜１００ ０００ ０２×｜ ３
（秋田）
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長崎日大 ｜００１ ００｜ １
龍谷大平安 ｜０１０ ００｜ １
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