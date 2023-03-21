女子ゴルフの最新世界ランキングが２０日付で発表され、畑岡奈紗は１０位で前週と変わらなかった。古江彩佳は一つ上げて２０位、山下美夢有は２５位。１位はリディア・コー（ニュージーランド）で変動はなかった。（時事）