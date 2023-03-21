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北朝鮮ＩＣＢＭ、非難の応酬　米、中ロを名指しで批判―国連安保理

2023年03月21日05時34分

２０日、ニューヨークの国連本部で、北朝鮮非難の共同声明を読み上げるトーマスグリーンフィールド米国連大使（左から２人目）と同席する志野光子次席国連大使（同４人目）

２０日、ニューヨークの国連本部で、北朝鮮非難の共同声明を読み上げるトーマスグリーンフィールド米国連大使（左から２人目）と同席する志野光子次席国連大使（同４人目）

  • ２０日、ニューヨークの国連本部で開かれた北朝鮮ミサイル問題を巡る安保理会合

　【ニューヨーク時事】国連安全保障理事会は２０日、北朝鮮による１６日の大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）発射を受け、緊急の公開会合を開いた。米国は北朝鮮擁護を続ける中国とロシアを名指しで批判。中ロは緊張激化の責任は米国にあると反発し、非難の応酬となった。
　北朝鮮ミサイル問題を巡る緊急会合は、先月１８日のＩＣＢＭ発射を受けて開いた同２０日以来。北朝鮮のＩＣＢＭ発射に対して安保理は、２０１７年１２月採択の決議で「石油の輸出をさらに制限」して対応すると定めているが、中国とロシアが反対し、具体化していない。

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