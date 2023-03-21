【ニューヨーク時事】週明け２０日のニューヨーク株式相場は、金融システムを巡る投資家の懸念が和らぎ反発した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前週末終値比３８２．６０ドル高の３万２２４４．５８ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は４５．０３ポイント高の１万１６７５．５４で引けた。