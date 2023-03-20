【ロンドン時事】週明け２０日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、欧米の金融不安からリスク回避の円買いが優勢となり、１ドル＝１３０円台後半に上昇した。午前９時現在は１３０円８０～９０銭と、前週末午後４時比１円１５銭の円高・ドル安。

対ユーロは１ユーロ＝１３９円５０～６０銭と、１円ちょうどの円高・ユーロ安。