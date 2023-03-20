西 東

魁 勝―徳勝龍

美ノ海―玉正鳳

志摩海―対馬洋

白鷹山―貴健斗

北の若―英乃海

熱海富―落 合

島津海―友 風

大奄美―栃武蔵

荒篤山―千代丸

狼 雅―逸ノ城

湘南海―豪ノ山

天空海―千代国

栃ノ心―欧勝馬

炎 鵬―朝乃山