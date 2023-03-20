国内では２０日、新たに２６１７人の新型コロナウイルス感染が確認された。１日当たりの新規感染者は前週の月曜日と比べ約６００人減少した。重症者は前日比５人減の７５人で、死者は２９人だった。

東京都では、新たに２７０人の感染が確認された。新規感染者は前週の月曜日と比べ４３人減少した。新たな死者は２人。都基準による重症者は４人で、前日から２人減った。