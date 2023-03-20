３８８円安の２万６９４５円６７銭 ２０日の平均株価
2023年03月20日15時10分
２０日の東京株式市場の日経平均株価は、２万６９４５円６７銭と前週末終値比３８８円１２銭安で終わった。出来高は概算で１３億６０００万株。
３８８円安の２万６９４５円６７銭 ２０日の平均株価
2023年03月20日15時10分
２０日の東京株式市場の日経平均株価は、２万６９４５円６７銭と前週末終値比３８８円１２銭安で終わった。出来高は概算で１３億６０００万株。
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