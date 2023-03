シアトル--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- スターバックス(NASDAQ:SBUX)は、本日付けでラクスマン・ナラシムハンが最高経営責任者の職に就き、当社の取締役会に加わると発表しました。ナラシムハンは2022年9月1日に次期最高経営責任者(CEO)に指名され、当社の創業者で現在では元CEOのハワード・シュルツの後任となりました。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。:https://www.businesswire.com/news/home/20230320005315/ja/

Laxman Narasimhan has assumed the role of Starbucks chief executive officer and will join the company’s board of directors. (Photo: Business Wire)