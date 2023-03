フィラデルフィア--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- ピットコン2023 — ウォーターズコーポレーション(NYSE:WAT)は本日、当社のTAインスツルメント部門から、電池セルの高解像度特性評価用の新しいバッテリーサイクラー・マイクロカロリーメーター・ソリューションを発表しました。この装置とソフトウエアの組み合わせにより、実際の動作条件下での非破壊検査が可能になり、実験期間を数カ月から数週間へと大幅に短縮するとともに、電池の効率・安全性・安定性を高めるための決定的な洞察的知見を得ることができます。

New Battery Cycler Microcalorimeter Solution from Waters' TA Instruments Division accelerates validation testing of battery safety, quality, and performance by up to 75%. The hardware-software combination accepts up to 12 batteries simultaneously for charge-discharge and thermal testing allowing scientists to design experiments in multiple configurations. (Photo: Business Wire)