PHILADELPHIA--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- PITTCON 2023 – ウォーターズコーポレーション (NYSE:WAT) は今日、新しいレベルの革新的なエラー検出、トラブルシューティング、使いやすさを加えることによってコンプライアンスリスクを軽減するように設計された、次世代のインテリジェント HPLC システムである Alliance iS を発表しました。ウォーターズのコンプライアンス対応の Empower クロマトグラフィーソフトウェアおよび eConnect™ HPLC カラムと組合わせた Alliance iS 高速液体クロマトグラフィー (HPLC) システムでは、最大 40%i の一般的なエラーを検出および解消することによって、正確で精密な測定タスクが合理化されます。これを行うことで、Alliance iS HPLC System は、QC ラボが品質、安全性、コンプライアンス、時間厳守の製品出荷という目的を、一貫して満たすのに役立ちます。

The new Waters Alliance iS HPLC System is an intuitively simple, rugged, and reliable high performance liquid chromatograph designed specifically for the pharmaceutical quality control (QC) laboratory. The instrument makes QC laboratories more efficient by reducing common errors that cause up to 40% of failed sample sets and subsequent out-of-specification results, re-tests and investigations. (Photo: Business Wire)