海星、効果的に得点 高校野球・海星―社
2023年03月20日11時29分
海星が効果的に得点した。１点差に迫られた直後の五回に田川の２点三塁打で突き放し、八回には井坂の三ゴロの間に平尾が好走塁で生還して１点を加えた。吉田が七回まで粘り強く投げ、高野につないだ。社は序盤の好機を生かせなかった。
海星、効果的に得点 高校野球・海星―社
2023年03月20日11時29分
海星が効果的に得点した。１点差に迫られた直後の五回に田川の２点三塁打で突き放し、八回には井坂の三ゴロの間に平尾が好走塁で生還して１点を加えた。吉田が七回まで粘り強く投げ、高野につないだ。社は序盤の好機を生かせなかった。
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