海星が効果的に得点した。１点差に迫られた直後の五回に田川の２点三塁打で突き放し、八回には井坂の三ゴロの間に平尾が好走塁で生還して１点を加えた。吉田が七回まで粘り強く投げ、高野につないだ。社は序盤の好機を生かせなかった。