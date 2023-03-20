松山、２０位変わらず 男子ゴルフ世界ランク
2023年03月20日10時55分
男子ゴルフの最新世界ランキングが１９日付で発表され、松山英樹は２０位で前週と変わらなかった。比嘉一貴は二つ下げて８１位、金谷拓実は１２９位、星野陸也は１３０位。
１位はスコッティー・シェフラー（米国）。 （時事）
松山、２０位変わらず 男子ゴルフ世界ランク
2023年03月20日10時55分
男子ゴルフの最新世界ランキングが１９日付で発表され、松山英樹は２０位で前週と変わらなかった。比嘉一貴は二つ下げて８１位、金谷拓実は１２９位、星野陸也は１３０位。
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