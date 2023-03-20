公明・宮崎氏が資産公開
2023年03月20日10時09分
参院は２０日、昨年１０月に繰り上げ当選した公明党の宮崎勝氏の資産等報告書を公開した。内容は次の通り。（土地・建物は固定資産税課税標準額、１万円未満は四捨五入）
土地（埼玉県坂戸市）４９万円▽建物（坂戸市）９７万円▽普通自動車１台。
公明・宮崎氏が資産公開
2023年03月20日10時09分
参院は２０日、昨年１０月に繰り上げ当選した公明党の宮崎勝氏の資産等報告書を公開した。内容は次の通り。（土地・建物は固定資産税課税標準額、１万円未満は四捨五入）
土地（埼玉県坂戸市）４９万円▽建物（坂戸市）９７万円▽普通自動車１台。
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