ＵＢＳ
2023年03月20日07時36分
ＵＢＳ スイスのチューリヒに本拠を置く同国の金融最大手。１９９８年にスイス・ユニオン銀行とスイス銀行が合併して発足した。日本を含め世界各地に展開し、富裕層向け資産管理や投資銀行業務などに強みを持つ。
２０２２年末時点の総資産額は１兆１０４３億６４００万ドル（約１４６兆円）。従業員数は約７万２６００人。経営危機に陥ったスイスの競合クレディ・スイスの買収で合意した。（時事）
ＵＢＳ
2023年03月20日07時36分
ＵＢＳ スイスのチューリヒに本拠を置く同国の金融最大手。１９９８年にスイス・ユニオン銀行とスイス銀行が合併して発足した。日本を含め世界各地に展開し、富裕層向け資産管理や投資銀行業務などに強みを持つ。
２０２２年末時点の総資産額は１兆１０４３億６４００万ドル（約１４６兆円）。従業員数は約７万２６００人。経営危機に陥ったスイスの競合クレディ・スイスの買収で合意した。（時事）
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