選抜高校野球２回戦・英明―智弁和歌山
2023年03月19日18時07分
英明（香川）
０００ ００１ ０２０｜３
０００ ００１ ０１０｜２
智弁和歌山（和歌山）
（英）下村、寿賀、百々―中浦
（智）吉川、清水―杉本
選抜高校野球２回戦・英明―智弁和歌山
2023年03月19日18時07分
英明（香川）
０００ ００１ ０２０｜３
０００ ００１ ０１０｜２
智弁和歌山（和歌山）
（英）下村、寿賀、百々―中浦
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