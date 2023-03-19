選抜高校野球２回戦・大分商―作新学院
2023年03月19日17時43分
大分商（大分）
０００ １０１ ２０２｜６
０４０ ００１ ３０×｜８
作新学院（栃木）
（分）児玉、飯田、松木―二宮
（作）川又、市川、福冨、磯―草野、岩出、豊田
選抜高校野球２回戦・大分商―作新学院
2023年03月19日17時43分
大分商（大分）
０００ １０１ ２０２｜６
０４０ ００１ ３０×｜８
作新学院（栃木）
（分）児玉、飯田、松木―二宮
（作）川又、市川、福冨、磯―草野、岩出、豊田
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