藤井五冠がＮＨＫ杯優勝 将棋
2023年03月19日17時37分
将棋の藤井聡太五冠（２０）＝竜王、王位、叡王、王将、棋聖＝は、１９日に放送された第７２回ＮＨＫ杯将棋トーナメント決勝（対局日は２月１３日）で佐々木勇気八段（２８）に勝ち、初優勝した。
藤井五冠は今年度、三つのトーナメント式一般棋戦（将棋日本シリーズ、銀河戦、朝日杯）でも優勝しており、ＮＨＫ杯優勝により史上初めて、単年度で４棋戦をすべて制覇した。
藤井五冠がＮＨＫ杯優勝 将棋
2023年03月19日17時37分
将棋の藤井聡太五冠（２０）＝竜王、王位、叡王、王将、棋聖＝は、１９日に放送された第７２回ＮＨＫ杯将棋トーナメント決勝（対局日は２月１３日）で佐々木勇気八段（２８）に勝ち、初優勝した。
藤井五冠は今年度、三つのトーナメント式一般棋戦（将棋日本シリーズ、銀河戦、朝日杯）でも優勝しており、ＮＨＫ杯優勝により史上初めて、単年度で４棋戦をすべて制覇した。
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