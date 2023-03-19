国内では１９日、新たに５９１１人の新型コロナウイルス感染が確認された。１日当たりの新規感染者は前週の日曜日と比べ約１０００人減少した。重症者は前日比６人減の８０人で、死者は２１人だった。



【詳報】新型コロナウイルス 国内の状況

東京都は新たに５４９人の感染を確認。新規感染者は前週日曜日と比べ５７人減少した。新たな死者は４人。都基準による重症者は前日と変わらず６人だった。