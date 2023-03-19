林氏「インド太平洋」で協力 ソロモン外相と会談
2023年03月19日16時04分
林芳正外相は１９日（日本時間同日）、訪問先の南太平洋・ソロモン諸島でマネレ外相と会談した。同国は昨年４月に中国と安全保障協定を結んだ。日本外務省によると、林氏は日本が海洋安保分野の協力を続ける考えを伝え、「『自由で開かれたインド太平洋』実現に向け協力を幅広く進める」と強調した。
林氏「インド太平洋」で協力 ソロモン外相と会談
2023年03月19日16時04分
林芳正外相は１９日（日本時間同日）、訪問先の南太平洋・ソロモン諸島でマネレ外相と会談した。同国は昨年４月に中国と安全保障協定を結んだ。日本外務省によると、林氏は日本が海洋安保分野の協力を続ける考えを伝え、「『自由で開かれたインド太平洋』実現に向け協力を幅広く進める」と強調した。
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