立民、参院大分補選に吉田氏調整
2023年03月18日18時42分
立憲民主党は参院大分選挙区補欠選挙（４月６日告示、同２３日投開票）に、党大分県連代表で比例代表選出の吉田忠智参院議員（６７）を擁立する方向で調整に入った。関係者が１８日、明らかにした。近く正式決定する見通し。
立民、参院大分補選に吉田氏調整
2023年03月18日18時42分
立憲民主党は参院大分選挙区補欠選挙（４月６日告示、同２３日投開票）に、党大分県連代表で比例代表選出の吉田忠智参院議員（６７）を擁立する方向で調整に入った。関係者が１８日、明らかにした。近く正式決定する見通し。
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