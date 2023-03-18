東京、新たに６２７人感染 前週比１７８人減―新型コロナ
2023年03月18日17時03分
東京都は１８日、新たに６２７人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の土曜日と比べ１７８人減少した。新たな死者は２人。都基準による重症者は前日と同じ６人だった。
東京、新たに６２７人感染 前週比１７８人減―新型コロナ
2023年03月18日17時03分
東京都は１８日、新たに６２７人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の土曜日と比べ１７８人減少した。新たな死者は２人。都基準による重症者は前日と同じ６人だった。
こんな記事も
社会用語
社会
東京、新たに６２７人感染 前週比１７８人減―新型コロナ(03/18 17:03)
歌手のＫＡＮさん、がん公表(03/18 16:57)
次世代放射光施設を一般公開 ２４年度から運用開始―仙台(03/18 16:52)
陸自石垣駐屯地に弾薬搬入 ミサイルか、輸送艦入港―沖縄(03/18 16:16)
防災意識、８割「薄れる」 東日本大震災被災地の住民―「懸念残る」と専門家・民間調査(03/18 15:33)
中国公船２隻が領海出る 日本漁船に接近―沖縄・尖閣沖(03/18 13:12)
住宅火災で３人死亡 家族と連絡取れず―長野(03/18 13:08)
自称１７歳の少女逮捕 知人か、男性殺害疑い―富山県警(03/18 11:30)
ＪＲ大阪駅に初の地下ホーム 関空や和歌山へアクセス向上(03/18 11:17)
「産後パパ育休」、収入保障 少子化打開、効果は未知数(03/18 07:16)
「勇気持って最善尽くす」 尹大統領、日韓関係改善に決意表明―慶応大で講演(03/18 07:15)
俳人でエッセイストの黒田杏子さん死去(03/18 05:11)
「３要件満たさず」と主張 解散請求の不行使求める―文科相に申し入れ書で・旧統一教会側(03/17 23:12)
道新への印刷委託を拡大 北海道全域に―朝日新聞(03/17 21:32)
運転の男を鑑定留置 病院に突っ込み女性２人死亡―大阪地検(03/17 21:18)
岸田戯曲賞に加藤さんと金山さん(03/17 20:54)
ウクライナ避難学生に修了証 困難直面も「幸せな１年」―福岡(03/17 20:30)
パンダは友好の使者 東京都内で日中交流祝う式典(03/17 20:25)
特殊詐欺グループの女逮捕 比から移送、窃盗容疑―警視庁(03/17 19:58)
嘱託殺人で１７歳少年を家裁送致 海岸の男性遺体―福岡地検(03/17 19:56)
「不当解雇に腹立った」 立てこもり容疑の男供述―愛知県警(03/17 19:32)
武力攻撃想定、初の図上訓練 離島１２万人を九州へ―関係機関が連携確認・沖縄(03/17 19:11)
「受け子」で逮捕の消防士、懲戒免職 高齢者名簿持ち出しも―東京消防庁(03/17 19:02)
取り調べ中の死亡、都に賠償命令 警察官の過失認定―東京地裁(03/17 18:57)
国内感染、新たに６９１７人 前週比２２００人減―新型コロナ(03/17 18:49)
１月下旬ごろ死亡 かばんから発見の女児―大阪(03/17 18:30)
元隊員３人を在宅起訴 陸自性被害で判断見直し―福島地検(03/17 18:23)
「カルディ」運営会社に勧告 不当に下請け代金減額―公取委(03/17 18:06)
名古屋、京都など桜開花 記録的に早い所多く―気象庁(03/17 18:01)
酒気帯び運転の警部を書類送検 前夜に懇親会参加―新潟県警(03/17 16:54)