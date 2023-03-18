国内では１８日、新たに７１２３人の新型コロナウイルス感染が確認された。１日当たりの新規感染者は前週の土曜日と比べ約１９００人減少した。重症者は前日比１０人減の８６人で、死者は３３人だった。

東京都は、新たに６２７人の感染を確認。新規感染者は前週土曜日と比べ１７８人減少した。新たな死者は２人。都基準による重症者は前日と同じ６人だった。