浦和が逆転勝ち Ｊ１・浦和―新潟
2023年03月18日17時02分
浦和が逆転勝ちした。前半３５分に酒井のゴールで追い付き、同ロスタイムに明本がこぼれ球を押し込んで勝ち越し。後半は要所で厳しくプレスをかけて反撃を封じた。新潟は序盤に先制した後は縦への推進力を欠き、今季初黒星を喫した。
浦和が逆転勝ち Ｊ１・浦和―新潟
2023年03月18日17時02分
浦和が逆転勝ちした。前半３５分に酒井のゴールで追い付き、同ロスタイムに明本がこぼれ球を押し込んで勝ち越し。後半は要所で厳しくプレスをかけて反撃を封じた。新潟は序盤に先制した後は縦への推進力を欠き、今季初黒星を喫した。
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