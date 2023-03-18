浦和が逆転勝ちした。前半３５分に酒井のゴールで追い付き、同ロスタイムに明本がこぼれ球を押し込んで勝ち越し。後半は要所で厳しくプレスをかけて反撃を封じた。新潟は序盤に先制した後は縦への推進力を欠き、今季初黒星を喫した。