日独政府間協議
2023年03月18日14時26分
日独政府間協議 日本とドイツの首脳、閣僚が参加し、幅広いテーマを議論する枠組み。ドイツは既に、フランスや中国、インドなどと行っており、日本とは初。昨年４月に岸田文雄首相とショルツ首相が立ち上げで合意した。今回は経済安全保障が主要議題で、両首相に加え、財務相、外相ら閣僚６人ずつが出席。今後も定期的な開催を調整する。
日独両国は近年、安保分野を中心に連携を強化。外務・防衛担当閣僚による協議（２プラス２）も開催している。
日独政府間協議
2023年03月18日14時26分
日独政府間協議 日本とドイツの首脳、閣僚が参加し、幅広いテーマを議論する枠組み。ドイツは既に、フランスや中国、インドなどと行っており、日本とは初。昨年４月に岸田文雄首相とショルツ首相が立ち上げで合意した。今回は経済安全保障が主要議題で、両首相に加え、財務相、外相ら閣僚６人ずつが出席。今後も定期的な開催を調整する。
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