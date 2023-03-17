旅行大手エイチ・アイ・エス（ＨＩＳ）が２０２４年度入社から新卒採用を３年ぶりに再開することが１７日、分かった。コロナ禍による業績悪化で２１年度入社を最後に見送っていた。旅行需要の回復を見込み、２４年度入社は４２０人程度の新卒採用を計画している。旅行大手では、ＪＴＢや日本旅行が既に新卒採用を再開している。