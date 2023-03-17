共産、山口２区補選に新人
2023年03月17日18時21分
共産党山口県委員会は１７日、岸信夫前防衛相の議員辞職に伴う衆院山口２区補欠選挙（４月１１日告示、同２３日投開票）に、新人で党中央委員会組織局員の石村智子氏（４７）を擁立すると発表した。
共産、山口２区補選に新人
2023年03月17日18時21分
共産党山口県委員会は１７日、岸信夫前防衛相の議員辞職に伴う衆院山口２区補欠選挙（４月１１日告示、同２３日投開票）に、新人で党中央委員会組織局員の石村智子氏（４７）を擁立すると発表した。
こんな記事も
政治用語
政治
林外相、太平洋島しょ国訪問(03/17 19:56)
駐中国大使、台湾有事「想定せず」(03/17 19:53)
岸田首相、放送法解釈は「一貫」(03/17 19:33)
国枝さんに国民栄誉賞授与 「競技に関わった方々の表彰」―車いすテニス(03/17 19:20)
北朝鮮、「火星１７」の発射訓練実施 米射程、最新型ＩＣＢＭ―追加の軍事挑発も示唆(03/17 18:52)
岸田首相、育休給付「手取り１０割」 年収の壁見直し(03/17 18:47)
共産、新たに党員除名 党首公選制導入の著書出版で(03/17 18:43)
共産、山口２区補選に新人(03/17 18:21)
高市氏、「捏造」発言撤回せず 礒崎氏は「議論」認める―放送法文書(03/17 18:11)
首相動静（３月１７日）(03/17 18:02)
韓国大統領、人的交流を加速 菅前首相ら与野党と会談(03/17 17:42)
岸田首相訪印、２０日に首脳会談 Ｇ２０議長と連携確認(03/17 17:36)
物価「悪い方向」７割、過去最高 「経済的ゆとりない」も増加―内閣府調査(03/17 17:06)
日独、経済安保で連携模索 １８日政府間協議初開催(03/17 16:19)
保育士配置、増員へ法案 立・維が共同提出(03/17 14:59)
「出発点」「謝罪なく失望」 首脳会談巡り不満も―韓国紙(03/17 13:31)
菅前首相、尹大統領と会談 人的交流推進で一致(03/17 12:28)
政府、北朝鮮に追加制裁(03/17 11:21)
岸田首相、ＳＤＧｓ達成に危機感(03/17 11:12)
松野官房長官「日韓正常化へ大きな一歩」 浜田防衛相、懸案解決に努力(03/17 10:58)
「自尊心」より現実外交 「ウィンウィンの国益」目指す―韓国大統領(03/17 07:09)
シャトル外交復活で成果 批判封印とは程遠く―韓国大統領(03/17 07:09)
アフガン支援団、１年延長 国連総長に評価求める―安保理(03/17 07:04)
日韓首脳会談は「歴史的」 米(03/17 06:48)
日韓首脳、銀座で夕食会 尹氏希望で異例の「２次会」も(03/17 00:06)
日韓首脳、関係正常化で合意 徴用工「解決」、岸田首相が評価―シャトル外交１２年ぶり再開へ(03/17 00:03)
首相動静（３月１６日）(03/16 23:03)
「日本の謝罪なし」 首脳会談を批判―韓国メディア(03/16 21:47)
中国、日韓接近を警戒 韓国へけん制強める(03/16 21:24)
総務省「官邸影響」否定へ新資料 一部黒塗りメール、野党納得せず―放送法(03/16 21:14)