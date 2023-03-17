共産、山口２区補選に新人
2023年03月17日18時21分
共産党山口県委員会は１７日、岸信夫前防衛相の議員辞職に伴う衆院山口２区補欠選挙（４月１１日告示、同２３日投開票）に、新人で党中央委員会組織局員の石村智子氏（４７）を擁立すると発表した。
共産、山口２区補選に新人
2023年03月17日18時21分
共産党山口県委員会は１７日、岸信夫前防衛相の議員辞職に伴う衆院山口２区補欠選挙（４月１１日告示、同２３日投開票）に、新人で党中央委員会組織局員の石村智子氏（４７）を擁立すると発表した。
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