円相場、１３３円０１～０２銭 １７日午後５時現在
2023年03月17日17時19分
１７日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１３３円０１～０２銭と、前日（１３３円１１～１２銭）に比べ１０銭の円高・ドル安となった。
円相場、１３３円０１～０２銭 １７日午後５時現在
2023年03月17日17時19分
１７日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１３３円０１～０２銭と、前日（１３３円１１～１２銭）に比べ１０銭の円高・ドル安となった。
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