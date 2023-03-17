国内では１７日、新たに６９１７人の新型コロナウイルス感染が確認された。新規感染者は前週の金曜日と比べ約２２００人減少した。重症者は前日比９人減の９６人で、死者は３８人だった。

東京都では、新たに６３１人の感染が確認された。新規感染者は前週の金曜日と比べ１４７人減少した。新たな死者は６人。都基準による重症者は６人で、前日から２人減った。